Yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ'lının yargılanmasına devam edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yıl başı operasyonunda, Fransa'dan Türkiye'ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanığın yargılandığı dava, beklenen adli tıp raporu nedeniyle ertelendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yıl başı operasyonunda, Fransa'dan Türkiye'ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanığın yargılandığı dava, beklenen adli tıp raporu nedeniyle ertelendi.



Yılbaşı kutlayanları kafir olarak görmüş



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Fransa ülkesinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Murat Y. ve beraberinde bulunan Fas uyruklu Nadia N. İsimli kadın ile birlikte 31 Aralık 2018'de yapılan operasyon ile yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerden Murat Y. isimli şahsın Fransa'dan Türkiye'ye giriş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü, Türkiye yönetimi tağut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasi ile yönetilen ülkelerinde tağutun yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini nitelendirdiği öğrenildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen dijital materyal incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edilirken, yılbaşı etkinlikleri de göz önüne alındığında eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y. isimli şüpheli yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar Emniyet'teki ifadelerinin ardından Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildiler. Doktor raporunun ardından şüpheliler Murat Y. ve Nadia N. Adliye'ye sevk edildiler. Adliye'ye çıkarılan şüpheli Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fas uyruklu Naida N. ise serbest bırakıldı. Sanığın dini nikahlı eşi Naida N. 19 Şubat'ta görülen davanın ilk celsesinde tanık olarak dinlendi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Murat Y. ile avukatı hazır bulundu.



"Peygamber bayrağı diye heveslendim"



Tutuklu sanık Murat Y., mahkeme başkanının sanığa ait telefonda çıkan Arapça yazılar ve videolar ile ilgili sorusuna, "Adana'da tedavide şok etkisi yapıldı, ilaçlar yüzünden çoğu şeyi hatırlamıyorum. Telefonda çıkan görüntüler bana ait değil. Sadece bir fotoğraf bana ait. Orada da la ilahe illallah yazan bayrağı vardı, peygamber bayrağı diye heveslendim, indirdim. Arapça bilmiyorum" diye cevap verdi.



"Vatanını, milletini seven bir insanım"



Mahkeme başkanının 'siz tağutsunuz, kafirsiniz' dediğini hatırlatması üzerine, sanık Murat Y. "Ben hiçbir cemaate, tarikata, örgüte bağlı değilim, sadece Müslümanım demek istedim. Vatanını, milletini seven bir insanım. Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyor, elime Kur'an-ı Kerim'i alıp geziyorum. Arapçam yok benim, meailini okurum. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık Murat Y.'nin bipolar bozukluğu hastalığının tespiti ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı Kasım ayına erteledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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