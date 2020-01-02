Yılbaşı gecesinin bilançosu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesinin bilançosu - Son Dakika

Yılbaşı gecesinin bilançosu

6 saat önce

Yılbaşı gecesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekipleri teyakkuza geçti.

Yılbaşı gecesinin bilançosu, System.String[]

Yılbaşı gecesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Gece boyunca yapılan uygulamaların sonucunda bilanço belli oldu.


Muratlı'da yılbaşı gecesi teyakkuza geçen polis ekipleri, av tüfeğinden ses tabancasına ve bıçağa kadar birçok suç aleti ele geçirdi. Havaya ateş eden bir şahıstan ele geçirilen av tüfeğine el konuldu, şüpheliye ise işlem yapıldı. Yine havaya ateş ettiği tespit edilen bir şüphelinin elindeki kurusıkı tabanca da muhafaza altına alındı ve şahsa idari işlem uygulandı.


Yaşanan farklı olaylarda görevli polis ekiplerince 3 adet bıçak ele geçirildi. Bıçaklara el konulurken, şüphelilere idari işlem yapıldı. 100 promilin üzerinde alkol alarak direksiyona geçen bir sürücüye de trafik ekiplerince işlem yapıldı. Bir kafeteryaya da kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten tutanak tutuldu.


Gece boyunca tüm tedbirleri alan polis ekipleri, yılbaşı gecesi seferber oldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Yılbaşı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Papa skandal hareketi için özür diledi
Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü İstanbul'da erkek cesedi bulundu "Tüm bereketine açıyorum kendimi" diyen Demet Evgar, bacaklarını açarak yılbaşı pozu verdi

Son Dakika Haberleri
15:38 FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika Haber
15:35 Libya tezkeresi görüşülürken Davutoğlu cephesinden de bir açıklama geldi - Son Dakika Haber
15:35 Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı - Son Dakika Haber
15:34 Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika Haber
15:32 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 15:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı gecesinin bilançosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]