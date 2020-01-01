Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler - Son Dakika

Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler

6 saat önce

Eskişehir'de, yeni yıl öncesi alınan tedbirler, jandarma ve emniyetin sorumlu amirlerince video konferans ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilerine aktarıldı.

Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler, System.String[]

Eskişehir'de, yeni yıl öncesi alınan tedbirler, jandarma ve emniyetin sorumlu amirlerince video konferans ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilerine aktarıldı.


Tüm yurtta, emniyet ve jandarma birimlerinin yılbaşı nedeniyle aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, video konferans ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı'ya aktarıldı. Kentlerdeki sorumlu amirler tarafından verilen brifinglerde, kaç personelin görev aldığı ve alınan güvenik tedbirlerinden bahsedildi.


Eskişehir'de ise, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Durmuş Yöndem yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinden bahsetti. Kutlamaların yapıldığı İsmet İnönü Caddesi'nde son durumu aktaran sorumlu amirler, video konferans ile Gülveren ve Çardakçı'ya bilgi verdi.


Yaklaşık 5 dakika süren brifing sonrası Gülveren ve Çardakçı, sorumlu amirlere çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
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