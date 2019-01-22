Yılbaşı Hediyelerimizi Açıyoruz!! (Size Yeni Yıl Mesajımız Var)
14 dakika önce
Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız "beğeni" ve "yorum" yapmayı unutmayın!
Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız "beğeni" ve "yorum" yapmayı unutmayın!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:51 Kaynak: Youtube
Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
Oyuncu Meryem Uzerli, Üstsüz Poz Verdi