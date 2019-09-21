Yılbaşı hediyesinde en bonkör Türkler

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri yayınlandı. Rapora göre, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile karşılaştırıldığında hediyelere ortalama en yüksek bütçeyi Türkler ayırıyor.