Son Dakika Haberleri: Yılbaşı hediyesinde en bonkör Türkler
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Yılbaşı hediyesinde en bonkör Türkler

1 saat önce

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri yayınlandı.

Yılbaşı hediyesinde en bonkör Türkler, System.String[]

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri yayınlandı. Rapora göre, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile karşılaştırıldığında hediyelere ortalama en yüksek bütçeyi Türkler ayırıyor.

İngiltere, Türkiye, İtalya, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:00 
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