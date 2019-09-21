Yılbaşı hediyesinde en bonkör Türkler
1 saat önce
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri yayınlandı.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri yayınlandı. Rapora göre, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile karşılaştırıldığında hediyelere ortalama en yüksek bütçeyi Türkler ayırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:00
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