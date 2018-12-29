Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Hindileri Pazara Çıktı

Yılbaşı Hindileri Pazara Çıktı

1 saat önce

Yaklaşan yılbaşı öncesi Banaz'da hindi satışları başladı.

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Yaklaşan yılbaşı öncesi Banaz'da hindi satışları başladı.

Cumartesi pazarında 120 ile 250 lira arasında satışa çıkarılan yılbaşı hindilerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yılbaşı öncesi hindi satan üretici Hakan Çankaya, pazarın hareketli olduğunu söyledi.

Yılbaşı hindilerinin fiyatlarının büyüklüklerine göre değiştiğini aktaran Çankaya, "Kaz fiyatları 100 ile 150 lira arasında, köy tavuğu 20 ile 25 lira arasında satılıyor. Hindinin iyi olduğunu anlamak için kanadının altına bakacaksınız. Sarı olduğu zaman hindinin iyisidir. Tüyleri düz, ibikleri kırmızı olacak. Hindinin fiyatı kilosuna, boyuna göre değişiyor. Soğuk havada hindi yağlanır ve lezzeti artar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:05 Kaynak: AA

Çankaya, Banaz, Yılbaşı, Güncel
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