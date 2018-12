Yılbaşı İçin 255 Bin Kolluk Personeli Görevlendirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 detektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk personelinin görevlendirildiğini bildirdi.İnce, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda yılbaşı dolayısıyla ülke genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin , Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren , Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz ve İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ile basın toplantısı düzenledi.Terör, asayiş ve trafik konularında en üst seviyede tedbirlerin alınıp uygulamaya konulduğunu belirten İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 29 Aralık 'ta yayımlanan 13 bin 23 sayılı Bakanlık genelgesinde öngörülen riskler çerçevesinde alınması ve geliştirilmesi gereken tedbirlere yer verildiğini vurguladı.Genelgenin 81 il valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderildiğini ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakanlık genelgesinde belirtilen hususlar ile birlikte her ilimizde mahallin gerektirdiği özelliklere göre planlamalar yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, İHA ve dron olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 detektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk personeli görevlendirilmiştir."15 bin 720 trafik personeli görev yapacakAlınan tedbirlerinin etkinliğini arttırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla Bakan Soylu başta olmak üzere ilgili yöneticilerin ülkenin dört bir yanında sahada olacağını belirten İnce, "İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık merkezinde İller İdaresi Genel Müdürümüz, Emniyet Genel Müdürlüğümüzde Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları, Jandarma Genel Komutanlığımızda genel komutan yardımcıları ve başkanları yeni yılın ilk ışıklarına kadar bilfiil koordinasyon görevlerine devam edeceklerdir." dedi.İnce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen pasaport, kimlik kartı, ehliyet gibi belgelere ilişkin acil talepleri karşılamak üzere gerekli tedbirler alındığını da dile getirerek, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığının görev alanları ile ilgili ortaya çıkacak ani ve acil müdahale gerektiren taleplerin karşılaması için gerekli planlamanın yapıldığını ve her türlü tedbirin alındığını söyledi.Yılbaşı gecesi oluşacak trafik yükünün hafifletilmesi, trafik akışının düzenlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik timleri sayısının artırıldığını vurgulayan İnce, 6 bin 633 trafik timi ve 15 bin 720 trafik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecekYılbaşı kutlamaları ve eğlencelerinin yoğunlaşabileceği değerlendirilen alanlarda ve bu alanlara ulaşımı sağlayan güzergahlarda oluşacak trafik yoğunluğunun yönetilmesine ve güvenliğine ilişkin trafik tedbirlerinin de planlandığını aktaran İnce, şu bilgileri verdi:"Trafik timleri; yol güzergahlarında, seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçları, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendireceklerdir. Vatandaşlarımızın evlerine sağlık içinde dönmelerini temin için özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Kayak merkezlerinin bulunduğu illerimizde ve turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alınmıştır." Helikopter , İHA ve dron etkin kullanılacakYılbaşı etkinliklerinin yapılacağı meydanlar ve umuma açık eğlence yerleri, AVM'ler gibi alanlarda terör, hırsızlık, kapkaç, taciz gibi her türlü olumsuzluğu önlemeye yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, devriye ve personel sayısı artırıldığını bildiren Muhterem İnce, şunları kaydetti:"Deniz kenarında bulunan illerimizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kıyı emniyeti birimleri tarafından planlamalar yapılarak, gerekli tedbirler alınmış, kolluk birimlerimizin elindeki helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekiplerin etkin olarak kullanılması planlanmıştır. Yılbaşı günü vatandaşlarımızın can güvenliği için büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesi için yıl boyunca olduğu gibi etkin bir mücadele, denetim planlanmıştır."