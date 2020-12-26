Yılbaşı için ağaç dikme önerisi - Son Dakika

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

26.12.2020 08:32
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi, System.String[]

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası (OMO) İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, doğaya zarar vermemek adına vatandaşlara göknar veya limoni servi fidanı almalarını, yılbaşı için ülkenin orman varlığını artırmak adına doğaya dikmelerini önerdi.

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası (OMO) İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, doğaya zarar vermemek adına vatandaşlara göknar veya limoni servi fidanı almalarını, yılbaşı için ülkenin orman varlığını artırmak adına doğaya dikmelerini önerdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu sene yılbaşı evlerde kutlanacak. Vatandaşlar, gelenek haline gelen çam ağaçlarını evlerine kurarak süslemeye başladı. TMMOB OMO İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, doğadan çam ağacı kesilmemesi çağrısı yaparak vatandaşlara, plastik çam ağacı alıp uzun yıllar aynı ağacı kullanmalarını önerdi. Doğaya can katmanın da önemli olduğunu vurgulayan Bilge, "İmkan varsa, canlı ağaçları orman fidanlıklarından veya özel fidanlıklardan yılbaşı ağacı olarak kullanabilecekleri göknar, sedir veya limoni servi alabilirler. Bir süre evde büyüttükten sonra doğada uygun bir yere dikebilirler. Plastik çam ağaçlarını da kırtasiye veya marketlerden alabilirler. Plastik çam ağaçları da uzun yıllar kullanılırsa, çevreye zarar vermez. Kaçak veya izinsiz bir şekilde, çam fidanlarının kesilmesini önermiyoruz" diye konuştu.

'EN GÜZEL FİDANLARI SEÇİP KESİYORLAR'Ağaç süslemenin Türklerde çok eski yıllar öncesinden gelen bir heves olduğunu anlatan Bilge, "Geleneksel bir hale geldi. Ama maalesef hala uyarılara rağmen canlı ağaçları gövdelerinden kesip evlerine koyuyorlar. Özellikle Bolu civarında göknar ve ladinlerin kesildiğini duyuyoruz. Çok üzücü. En güzel fidanları seçiyorlar. Bu ormanın geleceğini tehlikeye atar. Çok sayıda kesilirse, orman tahrip olur. Orman canlı ve dinamik bir varlıktır. Eğer gelişimi en iyi olan ağaçları keserseniz, ormanın devamını sağlayacak düzgün fertleri bulamazsınız, cılız olanlar kalır. Ormanın sürekliliği tehlikeye atılmış olur. Yaprağını dökmeyen ibreli ağaçlar kesildikten sonra yeni sürgün vermez. O ağaç ölür" dedi.'EVLERDE EN FAZLA 2- 3 YIL KALABİLİR'

Yılbaşı ağacı olarak eve alınan fidanların büyüdükten sonra bahçelere ekilmesiyle doğaya can vermenin en güzel fikir olduğunu aktaran Bilge, "Göknar ve limoni servi fidanları evlerde en fazla 2- 3 yıl kalabilir. Ağaç olduğu için balkonda yetişmez. Çok fazla su istemezler, haftada bir kere su vermek yeterli. Aldıktan sonra fiziki yapıların çok yakınında olmamak koşuluyla, bahçelere, doğaya dikmenin faydası var. Ormanlara zarar vermemiş, aksine doğaya katkıda bulunmuş olurlar" diye konuştu.


Yılbaşı için ağaç dikme önerisi
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi
Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Yılbaşı, Plastik, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı için ağaç dikme önerisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı Tüm bildiklerimizi unutturacak araştırma: Koronavirüs geçiren en az 8 ay virüse yakalanmıyor PSG, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?         
07:11
Bakımevindeki Bakımevindeki "Noel Baba"lı yılbaşı ziyareti, koronavirüs nedeniyle 18 kişinin canını aldı         
00:47
ABD polisi, patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi ABD polisi, patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi         
23:55
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor         
22:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu         
21:59
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 08:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı için ağaç dikme önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei