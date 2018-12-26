Yılbaşı İçin Denetimler Artırıldı
1 saat önce
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekanlarında denetimlerini arttırdı.
Antalya
Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekanlarında denetimlerini arttırdı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri, yılbaşının yaklaşmasıyla otel ve eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştiriyor.
Ocak ayından günümüze kadar toplam 28 bin 503 işletmeye 42 bin 383 denetim gerçekleştiren ekipler, yıl boyunca 7 bin 366 alkol denetimi yaptı.
Yaklaşan yılbaşı sebebiyle il ve ilçe müdürlüğü personelinin, 15 gün önceden sahte ve kaçak alkol hususunda gece kontrol ve denetimlere başladığı aktarılan açıklamada, yılbaşı gecesi de gıda ekiplerinin sahada olacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: AA
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