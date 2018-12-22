Yılbaşı İçin Hazırladıkları Sahte İçkilerle Yakalandılar
1 saat önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Edremit
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Burhaniye'de bazı şüphelilerin piyasaya sürülmek üzere sahte içki hazırladığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere ait 3 depoya baskın yapıldı. Baskında 1'er litrelik 2 bin 866 şişe ve 5'er litrelik 310 bidon içerisinde etil alkol ile bin 437 şişe sahte şarap, mükerrer kullanıma uygun TAPDK
bandrollü 606 başlık, bin 360 boş küçük cam şişe, içinde anason olduğu değerlendirilen 63 kutu ve çok sayıda etiket ile kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:15 Kaynak: DHA
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