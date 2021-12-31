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Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

31.12.2021 14:25
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşı için piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşı için piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sağlıksız ortamda parçalanıp, depolanan yaklaşık 2 ton tavuk etine imha edilmek üzere el koyuldu. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis, mühürlendi.


Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
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Hisarcık, Yüreğir, Zabıta, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi - Son Dakika
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