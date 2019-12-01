Yılbaşı kermesinde Türk standına büyük ilgi - SOFYA

Bulgaristan'da Uluslararası Kadınlar Kulübünce (IWC) bu yıl 25'incisi düzenlenen yılbaşı kermesinde Türk standı büyük ilgi gördü.

Başkent Sofya'daki Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kermesin açılışı Arnavutluk'ta geçen hafta meydana gelen depremde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunularak başladı. IWC Başkanı Albena Jones, bu yıl "Dünya Ayağına Geliyor" sloganıyla düzenlenen kermesin gelirinden depremin yaşandığı Arnavutluk için yardım payı ayrılacağını belirtti.

Jones, "Bugün binlerce konuk bir günde dünya turu atacak, dünyanın en lezzetli yemeklerini tadabilecekler." dedi.

Kermesin geleneksel ülkelerinden Türkiye'yi temsil eden Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, hazırladıkları 30 metrelik Türk masasının açılışını yaptı. Ulusoy, "Buradaki Türk vatandaşlarıyla ve soydaşlarımızla bir kez daha ülkemizin tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik olarak Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneğinin (TUBUKADD) yardımıyla Türk mutfağını tanıtan yiyecek çeşitlerinin ve Türk kültürünün ruhunu temsil eden eşyaların, ziyaretçilere sunulduğunu anlattı. Ulusoy, kermeste bu yıl Türkiye'nin sanat ve tarihsel zenginliğini tanıtan kültür köşesi oluşturduklarını kaydetti.

Ulusoy, "Ebru sanatçılarımız burada ebru sanatını tanıtıyor. Bu sene Göbeklitepe'yi tanıtan videolarımızı sunuyoruz. Truva'yı ve Türkiye'nin diğer güzelliklerini tanıtan videolarımız da var." ifadelerini kullandı.

Kermeste ilgi gören ülkelerden Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçisi Nargiz Gurbanova da buraya dördüncü kez katıldıklarını belirterek, hem yabancıların hem de Bulgar vatandaşlarının Azerbaycan'a ilgisinin arttığını söyledi.

Bu yıl kermese katılan 62 ülke, yöresel yemeklerini ve çeşitli el sanatlarını tanıttı.