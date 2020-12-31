Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar - Son Dakika

Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar

31.12.2020 14:18

Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar Vaka oranlarındaki yüzde 60'lık düşüşle anılan Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması telaşına düşen vatandaşlar, alışveriş için dükkanlara akın etti.

Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar

TEKİRDAĞ - Vaka oranlarındaki yüzde 60'lık düşüşle anılan Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması telaşına düşen vatandaşlar, alışveriş için dükkanlara akın etti.

Geçtiğimiz günler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka oranlarında yüzde 60'lık düşüş yaşanması nedeniyle örnek il olarak gösterdiği Tekirdağ'da yılbaşı gecesi öncesi yoğun kalabalıklar oluştu. Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de alışveriş telaşına düşen vatandaşlar yoğun bir şekilde alışveriş merkezlerine, pazarlara ve kuruyemiş dükkanlarına akın etti. Vatandaşların yılbaşı ve 4 günlük sokağa çıkma telaşesi nedeniyle sokaklarda yer yer adım atılacak yer kalmadı.

Pazar esnafından Halil Cihan yoğunlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Genelde öğleden sonraları yoğunluk biraz daha fazla olur. Mesafeye dikkat, tedbir alacağız. Tedbirler kapsamında bu hastalığı yeneceğiz" dedi.

Yılbaşında en çok tüketilen gıdaların başında kuruyemiş türleri geliyor. Kuruyemiş dükkanında çalışan Mevlüt Demir ise bu aralar yoğunluğun had safhada olduğunu ifade ederek, "Pandemi nedeniyle insanlar yılbaşını evlerinde geçirecekler. Bu nedenle kuruyemiş satışlarında yoğunluk var" diye konuştu.

Yılbaşı hazırlıkları için dışarıya akın eden vatandaşlar da "Yılbaşı öncesi yoğunluk var. 4 günde ne kadar aç kalabilirsin. Yani temel ihtiyaçlarını alabilirsin. Nedense millet her şeyi istiflemeye çalışıyor. Alt tarafı 4 gün kısıtlama yani. Koronadan korkuyoruz ama mecburen çıkıyoruz" dediler.

Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar
Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar

Fahrettin Koca, Tekirdağ, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı kısıtlaması öncesi korkutan yoğunluk: Akın akın sokağa çıkıyorlar - Son Dakika


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