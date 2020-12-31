Yılbaşı konserlerinin verildiği ünlü meydan sessizliğe büründü - Son Dakika

Bodrum'da yılbaşlarının vazgeçilmez meydanı olan Belediye Meydanı sessizliğe büründü. Yeni yıla girilirken ünlülerin konser verdiği ve binlerce kişinin birlikte bulunduğu meydan bom boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Her yılbaşında ünlü isimlerin konser verdiği binlerce kişinin bir araya gelip yeni yıla girdiği turizmin gözde mekanı Bodrum sokakları boş kaldı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına tüm yurtta oldu gibi Bodrum'da vatandaşların uyduğu görüldü.

Ünlülerin konser verdiği meydan boş kaldı

Binlerce kişinin aynı anda yeni yıla girdiği Bodrum Belediye Meydanı bu yıl sessiz kaldı. Rengarenk süslenen meydan ve boş sokaklar sokak hayvanlarına kaldı. Meydandan geçen araçları ve yürüyen insanların kimliklerini ve izinlerini soran bekçilerin sabaha kadar nöbette kalacağı öğrenildi.

Yılbaşı tatili için Bodrum'a gelen 2'inci konut sahipleri ve vatandaşlar ise kısıtlamaya uyarak yeni yılı evlerinde karşıladı. - MUĞLA