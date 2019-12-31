Yılbaşı, kuruyemişçilerde kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Yılbaşı, kuruyemişçilerde kuyruk oluşturdu

6 saat önce

Aydın'da yılbaşı kuruyemişçilere yaradı.

Yılbaşı, kuruyemişçilerde kuyruk oluşturdu, System.String[]

Aydın'da yılbaşı kuruyemişçilere yaradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir çok esnaf yeni yıl için tezgahlarını süslerken, en fazla yoğunluk kuruyemişçilerde yaşandı.


Yeni yıla saatler kala, Aydın'da sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve pazarda gözle görünür bir hareketlilik yaşandı. Yeni yıla evinde dost ve akrabaları ile geçirmek isteyenler kuruyemişçilere akın etti. Geleneksel olarak yılbaşı gecelerinde kuruyemiş yediklerini belirten vatandaşlar, yılbaşı gecesini evde televizyon başında bu şekilde kendilerine ziyafet çekerek değerlendirdiklerini belirtti.


Yeni yılı evinde dost ve akrabaları ile geçirdiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Denizlioğlu, "Dışarıya çıkmak yerine geceyi evimizde geçirip yeni yılı Tuğba Kuruyemiş'in geleneksel ürünleri ile karşılıyoruz. Bizim gibi burayı tercih eden fazla olduğu için özel günlerde yoğunluk artıyor. Kalitesine güvendiğim için beklemeye değiyor" diye konuştu.


Yılbaşına önceden hazırlandıklarını ve ülke genelinde yılbaşı geceleri kuruyemiş tüketimin çok yoğun olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, yaşanan yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çekirdek, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerin yanında özel ürünler de hazırladıklarını kaydeden Uzun, "Bu yıl yoğunluk erken başladı. Sadece kuruyemiş değil birçok özel ürünler de hazırladık. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun akşama kadar devam etmesini bekliyoruz" diyerek herkesin yeni yılını kutladı. - AYDIN

Yılbaşı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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