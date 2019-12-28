Yılbaşı kutlamaları nasıl başladı? 1 Ocak gününün anlamı ne? Noel'le farkı ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yılbaşı kutlamaları nasıl başladı? 1 Ocak gününün anlamı ne? Noel'le farkı ne? - Son Dakika Dünya

Yılbaşı kutlamaları nasıl başladı? 1 Ocak gününün anlamı ne? Noel'le farkı ne?

6 saat önce

Yılbaşı dünya genelinde, hemen hemen tüm toplumların aynı anda coşkuyla kutladığı bir gün. Günümüzde Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denk gelen yılbaşı geleneklerinin kökeni aslında milattan çok daha öncesine dayanıyor. Kutlamalar da bir geceyle sınırlı değil.

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Yılbaşı dünya genelinde, hemen hemen tüm toplumların aynı anda coşkuyla kutladığı bir gün. Günümüzde Miladi takvime göre 31 Aralık gününü 1 Ocak'a bağlayan geceye denk gelen yılbaşı geleneklerinin kökeni aslında milattan çok daha öncesine dayanıyor. Kutlamalar da bir geceyle sınırlı değil.


MÖ 2000'li yıllarda Mezapotamya'da, ilkbahar ekinosundan sonra görülen ilk Yeni Ay, yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Günümüzde de Nevruz Bayramı olarak devam eden bu kutlamalar, bazı kaynaklara göre 4 bin yıl kadar önce, Babil'de 11 gün sürüyordu. Tanrı Marduk'un Tiamat'ı mağlup edişinden, kralların tahta çıkışına veya tekrar görevlendirilmesine kadar bir çok önemli gün de yılbaşına denk gelirdi.

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Yılbaşı, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:12 
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