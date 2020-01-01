Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik - Son Dakika

Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik
6 saat önce
Temizlik görevlilerin çalışması Çöplerin toplanması İSTANBUL - Yılbaşı kutlamaları sonrasında temizlik yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:59 Kaynak: AA
Temizlik görevlilerin çalışması
Çöplerin toplanması İSTANBUL - Yılbaşı kutlamaları sonrasında temizlik yapıldı.
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