Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik - Son Dakika

Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik

6 saat önce

Temizlik görevlilerin çalışması Çöplerin toplanması İSTANBUL - Yılbaşı kutlamaları sonrasında temizlik yapıldı.

Temizlik görevlilerin çalışması

Çöplerin toplanması İSTANBUL - Yılbaşı kutlamaları sonrasında temizlik yapıldı.

Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik

Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Fırat Aydınus'un bilekliği eleştiri yağmuruna tutuldu!

Son Dakika Haberleri
12:17 490 gramlık bebek hastanenin maskotu oldu - Son Dakika
12:16 Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi - Son Dakika
12:16 İhh'dan 11 bin yemenliye yardım - Son Dakika
12:16 Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Silopi Belediyesince işten çıkarılan işçilere destek Açıklaması - Son Dakika
12:15 Adana'da sahte içki denetimi - Son Dakika
11:48 İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Son Dakika
11:12 FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 12:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı kutlamaları sonrası temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]