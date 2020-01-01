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Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu
6 saat önce
Dünyanın pek çok büyük kenti havai fişek gösterileri eşliğinde 2020 yılını karşıladı.
Dünyanın pek çok büyük kenti havai fişek gösterileri eşliğinde 2020 yılını karşıladı. Havai fişek gösterilerini izlemek isteyenler ise soğuk havaya aldırış etmeden sokakları doldurdu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:42
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