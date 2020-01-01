Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu - Son Dakika Dünya

Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu

6 saat önce

Dünyanın pek çok büyük kenti havai fişek gösterileri eşliğinde 2020 yılını karşıladı.

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Dünyanın pek çok büyük kenti havai fişek gösterileri eşliğinde 2020 yılını karşıladı. Havai fişek gösterilerini izlemek isteyenler ise soğuk havaya aldırış etmeden sokakları doldurdu. View on euronews

Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:42 
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