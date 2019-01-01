Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Kutlamalarında 1 Kişi Baygınlık Geçirdi

Yılbaşı Kutlamalarında 1 Kişi Baygınlık Geçirdi

1 saat önce

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi.

Yılbaşı Kutlamalarında 1 Kişi Baygınlık Geçirdi, System.String[]
İSTANBUL  İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerde kısa süre yatan kişi, daha sonra olduğu yerden kalkarak uzaklaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel
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