Yılbaşı Kutlamalarında 1 Kişi Baygınlık Geçirdi
1 saat önce
İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi.
İSTANBUL İstiklal Caddesi
'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerde kısa süre yatan kişi, daha sonra olduğu yerden kalkarak uzaklaştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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