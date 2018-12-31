Yılbaşı Kutlamalarında 400 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Alacak

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşı kutlamalarında Türkiye genelinde 400 bine yakın emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşı kutlamalarında Türkiye genelinde 400 bine yakın emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi. Uzunkaya, yılbaşı gecesi emniyet müdüründen yeni atanan polise kadar herkesin sokakta olacağını söyledi.



Bu sabah Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Celal Uzankaya, yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunkaya, "300 bin polisimiz var, en az 150 bini sokakta olacak. Jandarmanın 240 bin civarında personelinin en az yarısı sokakta olacak. Bu demektir ki, sahil güvenlik, emniyet, jandarrmadan 400 bine yakın personel, 24 saatlik zaman dilimi içinde güvenlik hizmeti verecek" diye konuştu. Emniyet teşkilatının 81 ilde emniyet müdüründen yeni atanmış polis memuruna kadar sokakta olacağını ifade eden Uzkunkaya şunları söyledi:



"Özellikle yılbaşı nedeniyle bir takım terör örgütlerinin, toplumu germek, huzursuzluk yaratmak isteyen terör örgütlerinin yılbaşından mülhem bir takım hareketlilik içerisine, eylemlere tevessül ettiklerini, edebildiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozacak,rahatını kaçıracak, gerek evlerinde gerek sokaklarda gerek eğlence mekanlarında yaşamlarını çok rahatlıkla güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla her zamankinden daha artı donatılmış bir güvenlik konseptiyle Türkiye genelinde tüm arkadaşlarımız görevde olacak. Sadece emniyet değil, kardeş teşkilatımız jandarma da sahil güvenlik teşkilatı da, karada, denizde, sahilde aynı düzeyde aynı anlayışta görev yapacağık."



2019 yılının 2018 yılından daha huzurlu, müreffeh, daha güzelliklerin yaşandığı bir bölgeyi, bir ülkeyi, bir coğrafyayı bir dünyayı insanların hizmetine sunmasını dileyen Uzunkaya, Erzurum'a gelişiyle ilgili olarak da "Erzurum'la kan bağmı var. Ben Kardadenizli'yim. Soy kötüğümüzün yüz yıllar ötesinden Erzurum üzeri Rize ve Karadeniz'e geçmiş olan bir yapısı var. Dolayısıyla Erzurum'un artı bir farklı durumu var" dedi. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ziyaretinden sonra Polis Mektebi'nin mezuniyet törenine katılacak. - Erzurum

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