Yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu - Son Dakika

Yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

6 saat önce

Muğla'nın turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla renkli görüntülerle "merhaba" dedi.

Muğla'nın turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla renkli görüntülerle "merhaba" dedi.

Meydanlarda toplanan binlerce kişi, 2020'yi havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

Meydanda uzun süre havai fişekler atıldı, ilçe sakinleri müzikler eşliğinde eğlendi.

Marmaris ilçesinde kutlamaların adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Çok sayıda kişi meydanda belediye tarafından düzenlenen programda eğlenceli saatler geçirdi.

Program kapsamında şarkıcılar Yansı, Serkan Oktay ve Ebru Keskin sahne aldı. Meydanı dolduranların 10'dan geriye doğru sayarak girdikleri yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi güzel görüntüler oluşturdu. Meydanın ortasındaki süs havuzunun saçtığı rengarenk ışıklar ve metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su ilgi çekti.

Bodrum'da ise Barlar Sokağı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerindeki kafe, restoran ve barlarda yoğunluk yaşandı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık, Dj Suat Ateşdağlı'nın çaldığı hareketli şarkılarla eğlendi.

Fethiye'de de çok sayıda kişi yeni yılı karşılamak için bir araya geldi. Beşkaza Meydanı'nda toplanan kalabalık, yeni yıla müzik eşliğinde eğlenerek girdi.

Yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

Yılbaşı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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