Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı - Son Dakika

Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı

6 saat önce

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde içki denetimi gerçekleştirdi.

Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı, System.String[]

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde içki denetimi gerçekleştirdi.


Yaklaşan yılbaşı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay öncülüğünde alkollü içki satış yerlerine yönelik denetim çalışmaları yapıldı. Titizlikle yapılan kontrollerde iş yerlerinin TAPDK belgeleri incelendi. Denetimlerde, alkollü içki numuneleri laboratuvarda kontrol edilmek üzere alındı. Bandrolsüz alkollü içki satın alınmaması ve alınacak alkollü içkilerin TAPDK belgeli iş yerlerinden alınması konusunda çevredeki vatandaşlar bilgilendirildi.


İl Müdürü Ay, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Samsun ve ilçelerinde 454 adet perakende alkollü içki satış yeri, 153 adette açık içki sunumu yapılan işletme bulunduğunu, yeni yıla girerken vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirtirken, tüketicilerin olumsuz gördükleri durumlarda Bakanlığın "Alo 174" hattına ihbarda bulunmalarını isteyerek, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 177 gıda denetçisinin gıda güvenliği hizmetlerini icra etmekte olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Bayram Ay, Samsun, TAPDK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:33 Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı - Son Dakika Haber
23:25 Kuşadası'nda korkutan yangın - Son Dakika Haber
23:12 IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı - Son Dakika Haber
23:10 Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada - Son Dakika Haber
23:08 Tarihi on gözlü köprüde intihar girişimi - Son Dakika Haber
22:33 İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:38:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]