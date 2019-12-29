Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716... - Son Dakika

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Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716...
6 saat önce
Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:02 Kaynak: AA
Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.
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