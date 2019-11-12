Son Dakika Haberleri: Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bin 620 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bin 620 litre kaçak içki ele geçirildi.


Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda (12) varil yaklaşık bin 620 litre yapma şarap ele geçirildi. Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli Y.K hakkında ise adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Emniyet Müdürlüğü, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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