Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi 2 Bin Litre Sahte İçkiyle Yakalanan Şüpheli 'İçiyordum' Dedi

Yılbaşı Öncesi 2 Bin Litre Sahte İçkiyle Yakalanan Şüpheli 'İçiyordum' Dedi

1 saat önce

Aksaray'da yılbaşı öncesi kaçak olarak imal edilen 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı Öncesi 2 Bin Litre Sahte İçkiyle Yakalanan Şüpheli 'İçiyordum' Dedi, System.String[]
Aksaray'da yılbaşı öncesi kaçak olarak imal edilen 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin içkileri ne yaptığı sorusuna, "İçkileri içiyordum" diye cevap verdi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Çağlayan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayan köyünde Bülent A. (33), Mustafa A. (43), Resul A. (44), Salman D. (52) isimli şüphelilerin sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek evi ve şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Köydeki evde yapılan operasyonda 4 şüpheli de suçüstü yakalanırken, evde yapılan aramalarda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Olayın ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, içkilerinin ele geçirildiği evin sahibi Bülent A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye sevk sırasında gazetecilerin, "İçkileri ne yapıyordunuz?" sorusuna, "Kaçak içkileri içiyordum. Sana da vereyim mi gel" diyerek cevap verdi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:52 Kaynak: İHA

Çağlayan, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa
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