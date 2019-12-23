Yılbaşı öncesi 4 bin hindi satan besici: İyi hindi kanatlarının altından anlaşılır - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde yeni yıla günler kala hindi satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Yılbaşı öncesinde yaklaşık 4 bin hindi satan üretici Muzaffer Çetin , iyi bir hindinin kanatlarının altından anlaşılacağını belirterek, "Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir" dedi.

Hayrabolu'daki çiftliğinde 13 yıldır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, geçen yıllara oranla bu yıl hindilere talebin çok arttığını söyledi. Çetin, yılbaşına günler kala yetiştirdiği 4 bin hindinin tamamını sattığını belirterek, "Geçen yıla oranla bu yıl daha iyi, fiyatlar da güzel, kilosu 28 ile 30 lira arasında. Bu kadar kısa sürede satılır diye beklemiyorduk. Yaklaşık 4 bin adet hindi satılmış durumda. İyi talep geldi" dedi. Hindinin çok uysal ve sakin bir hayvan olduğunu söyleyen Çetin, "Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı çok itina istiyor. Onlar size alıştılar mı arkanızdan gelirler. Islık çaldığınız da hemen ötmeye başlarlar. Ancak giderlerimiz yükseldi. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemi 160 liraya alıyoruz. İlaç da aynı fiyatları ikiyi katlandı. Hindi pahalı gibi gözükse de giderleri bir hayli yüksek" diye konuştu.

'KANATLARININ ALTINA BAKILMALI'

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, "İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak" dedi.

- Hayrabolutekirdağ