Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici iyi hindi kanatlarının altından anlaşılır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici iyi hindi kanatlarının altından anlaşılır - Son Dakika

Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici iyi hindi kanatlarının altından anlaşılır

6 saat önce

Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici İyi hindi kanatlarının altından anlaşılırTekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesinde yaklaşık 4 bin hindi sattı.

Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici İyi hindi kanatlarının altından anlaşılır

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesinde yaklaşık 4 bin hindi sattı. İyi bir hindinin kanatlarının altından anlaşılacağını belirten Çetin, Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir dedi.

Hayrabolu'daki çiftliğinde 13 yıldır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, yaklaşık yılbaşı öncesinde satışlarda büyük yoğunluk yaşandığını söyledi. Geçen yıllara oranla bu yıl hindilere talebin çok arttığını ifade eden Çetin, yılbaşına günler kala yetiştirdiği 4 bin hindinin tamamını sattığını belirterek, Geçen yıla oranla bu yıl daha iyi, fiyatlar da güzel, kilosu 28 ile 30 lira arasında. Elimizde çok mal vardı. Bu kadar kısa sürede satılır diye beklemiyorduk. Yaklaşık 4 bin adet hindi satılmış durumda. İyi talep geldi dedi.

Hindinin çok uysal ve sakin bir hayvan olduğunu söyleyen Muzaffer Çetin, Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı çok itina isteyen bir şey. Bir annenin çocuğuna bakması gibi çok özen isteyen bir şey. Onlar size alıştılar mı arkanızdan gelirler. Islık çaldığınız da onlar hemen ötmeye başlarlar. Ancak giderlerimiz yükseldi. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemi 160 liraya alıyoruz. İlaç da aynı fiyatları ikiyi katlandı. Hindi pahalı gibi gözükse de giderleri bir hayli yüksek diye konuştu.

'KANATLARININ ALTINA BAKILMALI'

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak dedi.

Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici iyi hindi kanatlarının altından anlaşılır

Muzaffer Çetin, Hayrabolu, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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