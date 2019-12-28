Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek - Son Dakika Ekonomi

Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, ?yapılacak bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon, bitki karantinası için 1 milyon olmak üzere toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

Pakdemirli, ödemelerin 30 Aralık tarihine kadar çiftçi ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını ifade ederek, tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.


Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:45 Kaynak: DHA
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