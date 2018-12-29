Yılbaşı Öncesi 81 İlde Huzur Uygulaması
1 saat önce
Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünce huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Yılbaşı
öncesinde Türkiye
genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünce huzur uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul
'da da hava destekli olarak gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polislerinin de görev aldığı uygulamada araçlar çevrilerek tek tek incelendi. Türkiye genelinde yılbaşı öncesi meydana gelebilecek muhtemel Asayiş ve Terör olayları gibi önem arz eden konuları önleme amaçlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler İstanbul'un en işlek noktalarında uygulama noktaları kurdu. Araçlar çevrilerek sürücülerin trafik kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları, valizleri ve araçları da tek tek gözden geçirildi. Uygulamaya giren sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Suç unsuru bulunduran araç ve şahıslara ise cezai işlem uygulandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel eğitimli Narkotik köpekleri uygulama noktalarında görev aldı. Vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TAKSİM'DE 1 SAATTE 8 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI. Huzur
uygulamasında noktalardan biri de Taksim
oldu. Saat 10.00 sıralarında başlayan uygulamada yaklaşık 1 saatte 8 araca cezai işlem uygulandı. 1 muayene eksiği olan araç ve 7 emniyet kemeri takmayan sürücüye para ceza kesildi.
(Caner Sönmez - Murat Kemaş - Metin Başar - Serdal Altıntepe/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:51 Kaynak: İHA
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