Yılbaşı Öncesi Alkol Kaçakçılarına Operasyon
47 dakika önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.
Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Erbaa İlçesine bağlı Sokutaş köyü mevkinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan önleme aramasında, aracın bagaj kısmında 8,5 litre bandrolsüz rakı, 3,5 litre ev yapımı viski ve başka bir araca ait plaka bulundu. Araç
için detaylı arama yapılması maksadıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığında alınan adli arama kararına istinaden yapılan geniş arama sonucunda ise 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve 36 adet 9 milimetre fişek ele geçirildiği öğrenildi. Söz
konusu şahsa 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında bin 227 lira idari yaptırım, araç sahibine ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bin 2 lira para cezası uygulanırken, şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TOKAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:17 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu
Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti