Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi alkol operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı Alkol Operasyonunda çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi alkol operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı Alkol Operasyonunda çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzce merkez ve ilçelerinde, Ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'ALKOL' operasyonu kapsamında 16 ekip ve 64 personel ile 40 iş yerinde denetim ve aramalar yaptı. Aramalar sonucunda Cumayeri ilçesinde aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ise Uzun Mustafa Mahallesinde Tekel Büfesi olarak faaliyet gösteren 1 iş yerinde yapılan aramalarda; her biri 1'er litrelik olmak üzere toplamda 230 şişe etil alkol, viski yapımında kullanıldığı değerlendirilen 89 adet şişe içerisinde aroma, votka yapımında kullanıldığı değerlendirilen 72 adet plastik tüp içerisinde üzerinde tahıl yazan 2,7 ml'lik aroma, rakı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 53 adet plastik tüp içerisinde üzerinde anason yazan aroma ile 40 adet plastik tüp içinde üzerinde yaş üzüm yazan aromalar ele geçirildi. 1 şüpheliye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlemler yapılmıştır. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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