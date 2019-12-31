Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Son Dakika

Yılbaşı öncesi alkol operasyonu

8 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı Alkol Operasyonunda çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi alkol operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı Alkol Operasyonunda çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzce merkez ve ilçelerinde, Ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'ALKOL' operasyonu kapsamında 16 ekip ve 64 personel ile 40 iş yerinde denetim ve aramalar yaptı. Aramalar sonucunda Cumayeri ilçesinde aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ise Uzun Mustafa Mahallesinde Tekel Büfesi olarak faaliyet gösteren 1 iş yerinde yapılan aramalarda; her biri 1'er litrelik olmak üzere toplamda 230 şişe etil alkol, viski yapımında kullanıldığı değerlendirilen 89 adet şişe içerisinde aroma, votka yapımında kullanıldığı değerlendirilen 72 adet plastik tüp içerisinde üzerinde tahıl yazan 2,7 ml'lik aroma, rakı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 53 adet plastik tüp içerisinde üzerinde anason yazan aroma ile 40 adet plastik tüp içinde üzerinde yaş üzüm yazan aromalar ele geçirildi. 1 şüpheliye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlemler yapılmıştır. - DÜZCE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:24 Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Son Dakika Haber
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:30:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]