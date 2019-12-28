Yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika

Yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim

6 saat önce

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol sunumu yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim, System.String[]

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol sunumu yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü Milas Grup Amirliğince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda yeni yıl öncesi içkili mekanlar ve içki satışı yapılan işletmelerde yürütülen denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Açık alkol sunumu yapılan işletmelerin başta genel ve özel hijyen kurallarına uygunlukları ve tüketime sunulan alkollü içkiler olmak üzere tüm gıda maddelerine yönelik Türk Gıda Kodeksine uygunlukları yönünden denetlendi ve numuneler alındı. Anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla alkollü içeceklerin bandrol kontrolü yapıldı.


Yıl içinde 2100 denetime ulaşan bu sayı 3 gün boyunca da devam edecek.


Denetimlere katılan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, yaptığı açıklamada, yeni yılın yaklaşmasıyla yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Arslan, "Yeni yılın yaklaşması ve özellikle yılbaşı öncesi alkollü satışlardan kaynaklanacak sorunların önüne geçmek için, KOM Milas Grup Amirliği ve Milas Vergi Dairesi işbirliğinde ekiplerimiz Milas ve mahallelerinde içkili mekanlar ve içki satışı yapılan işletmelerde denetimlerini sürdürecek. Bu kapsamda Milas merkez ve Güllük Mahallesinde gerçekleştirilen toplam 26 denetimle ilk çalışmamızı yaptık. Hiçbir olumsuzluğa ve sorunla karşılaşmamamız bizleri sevindirdi.


Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, denetimlerimizin sağlıklı ve etkili bir şekilde devam etmesi için herhangi bir olumsuzluk gördükleri takdirde Alo 174 hattına bildirimlerde bulunmalarıdır" dedi. - MUĞLA

Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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