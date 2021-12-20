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Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı

20.12.2021 09:52

Ankara'da yıl başı öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Ankara'da yıl başı öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan URAG (Uluslararası Risk Analiz Grubu) görevlileri yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklu şahıslara yönelik olarak tehdit/eylem riski/temas istihbarat ve analiz çalışmalarını artırdı. Yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları veya halen DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube Müdürlüğünce erken saatlerde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken aynı saatlerde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine müzahir şahısları çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı istihbarat edilen 1 şahıs ise AŞTİ'de yakalandı.

Haklarında YTS olarak işlem yapılacak şahıslar, TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

(Ali Nargüner/ İHA)

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı
Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı
Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı
Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı

TEM Otoyolu, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı - Son Dakika


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