Yılbaşı öncesi AŞTİ'de "huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi AŞTİ'de 'huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi AŞTİ'de "huzur" uygulaması yapıldı

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı.

Yeni yıl öncesi Ankara genelinde önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler kapsamında halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Timler Amirliğine (Yunuslar) bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı.

Uygulama sırasında, bir yandan şüpheli kişiler üzerinde çalışma yürüten ekipler, aileleriyle AŞTİ'de bulunan çocuklar ile sohbet etti, yaşlı vatandaşların valizlerini taşımasına yardımcı oldu.

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında yaklaşık 2 saat boyunca süren denetimlerde, şüpheli görülenler gözaltına alınarak, polis merkezlerine götürüldü.

Yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:07 Kaynak: AA
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