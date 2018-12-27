Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi Büyük Operasyon: 3 Milyon Lira Değerinde

Yılbaşı Öncesi Büyük Operasyon: 3 Milyon Lira Değerinde

52 dakika önce

Ankara polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, piyasa değeri 3 milyon lira olan 11 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Ankara polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, piyasa değeri 3 milyon lira olan 11 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkilerin eğlence mekanlarına satılacağını tespit etti. Yapılan çalışmalarda çete lideri olduğu belirlenen Ö.D. teknik ve fiziki takibe alındı. Polis içkilerin Altındağ'da metruk iki binanın deposunda saklandığını belirledikten sonra basın düzenledi. Yapılan baskında yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi. Kaçakçıların bazı içkileri yıllanmış süsü vermek için toprağa gömdüğü aktarıldı. Ankara polisinin takibe aldığı çete lideri Ö.D. gözaltına alındı. Polis diğer şebeke üyelerinin de yakalanması için çalışma başlattı.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:31 Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel
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