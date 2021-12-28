Yılbaşı öncesi çam ağaçlarına özel koruma - Son Dakika

Yılbaşı öncesi çam ağaçlarına özel koruma

Yeni yılın ilk dakikalarına kadar fidanları 1 gecelik hevesten koruyacaklar

Yeni yılı ormanda 'çam fidanlarını' koruyarak karşılayacaklar

BURDUR - Burdur'da yılbaşı kutlamaları için izinsiz ağaç kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının fidan nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla 'fidan nöbeti' tutarak girecek.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, çam fidanlarının yılbaşı eğlencelerine kurban gitmemesi için günler öncesinden seferberlik başlattı. Orman muhafaza memurları, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde önlemleri arttırarak çam ağacı nöbetini sürdürüyor. Bazı kişiler tarafından yeni yılda süslemek amacı ile çam ağaçlarının izinsiz, kaçak olarak kesilmesini engellemek için, muhafaza memurları ormanlık alanlarda deyim yerindeyse adeta kuş uçurtmuyor. Orman sahasında gün boyu devriye gezen memurlar, bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oluyor. Memurlar özellikle kaçak kesimde en çok tercih edilen genç fidanları gözetiyor. Orman muhafaza memurlarının korudukları alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Ağaçlar 7 gün 24 saat korunuyor

Genç fidanların kesilmesi veya sökülmesinin tespiti durumunda adli ve idari yaptırım uygulandığını belirten Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, yılbaşı öncesi müdürlük önünde fidan dağıtım gerçekleştireceklerini söyledi. Genç fidan nöbeti ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Burdur Orman İşletme Müdürü Karataş, "Burdur Orman İşletme Müdürlüğümüz 2021 programında yaklaşık 750 hektar alanda toplam 750 bin adet fidan dikilmiştir. Aynı zamanda 50 bin adet de kızılçam, karaçam, defne ve lavanta gibi türlerde fidanlarımız ücretsiz dağıtılmıştır. 2022 yılı programı kapsamında yaklaşık 800 hektar alanda 800 bin adet değişik türlerde fidan dikimi yapılacaktır. Malum yılbaşı yaklaştığı için ormanlarımızda yılbaşı ağacı yapmak üzere fidanlarımızın sökülmemesi, aynı zamanda ağaçların izinsiz olarak kesilmemesi için Burdur Orman İşletme Müdürlüğü orman muhafaza memurlarımız tarafından 7 gün 24 saat koruma faaliyetlerini yapmaktadırlar" dedi.