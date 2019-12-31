Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan, 14 köyde ikamet eden toplam 20 şahısı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Amasya İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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