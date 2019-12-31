Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı

10 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan, 14 köyde ikamet eden toplam 20 şahısı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Amasya İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:24 Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Son Dakika Haber
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:31:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]