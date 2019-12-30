Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 14 yabancıya gözaltı - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 14 yabancıya gözaltı

6 saat önce

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 14 yabancıya gözaltı, System.String[]

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden adresleri tespit edilen 19 ikamet ve 1 iş yerine terör örgütü DEAŞ ile ilgili bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 14 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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