Son Dakika Haberleri: Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

20 dakika önce

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı, System.String[]
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı Tantuniciye Uyuşturucu Baskını

Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:05:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]