Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
20 dakika önce
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:45
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