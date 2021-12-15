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Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

15.12.2021 23:09
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(Halil Dağ - Serdar Şahin/İHA)

Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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