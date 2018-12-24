Yılbaşı Öncesi Eğlence Mekanları Denetlendi
1 saat önce
Niğde'de vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir ortamda eğlenerek girmelerini sağlamak adına ekipler denetimlerini arttırdı.
Niğde
'de vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir ortamda eğlenerek girmelerini sağlamak adına ekipler denetimlerini arttırdı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
, Niğde Belediyesi
, Niğde Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve SGK
Müdürlüğü ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerinde denetim gerçekleştirdi.
130 polis ve 22 diğer kurum personelinden oluşan 24 ekip yaptığı denetimlerde 414 kişi sorgulandı. Aranan 3 kişinin yakalandığı denetimlerde trafik yönünden 3 araca bin 580 TL para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 İşletmeye TAPDK
Belgesi olmadığından işlem yapılırken, Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 İş yerinde 4 kişiye sigaradan ceza yazıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası tarafından yapılan kontrollerde Canlı Müzik Belgesi olmadığından işlem yapıldı. Vergi Dairesi tarafından 10 işletmeye işlem uygulandı. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:51 Kaynak: İHA
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı
Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı