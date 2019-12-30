Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına sıkı denetim - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni yıl kutlamaları öncesinde eğlence mekanları ve çeşitli işletmelerde denetimlerde bulundu. Ekipler denetimlerinde işletme sahiplerine yılbaşı programı ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında vatandaşların rahat bir şekilde kutlamalarını yapabilmeleri, yılbaşı gecesini huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamaları amacıyla denetimlerde bulundu. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerde bulundu. İşletmeleri denetleyen ekipler ruhsat ve evrak kontrolü yaptı. Ekipler vatandaşların eski yılı uğurlayıp yeni yıla merhaba dediği saatlerde kötü bir sürpriz ile karşılaşmaması için yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarında da denetimlerde bulundu. Yılbaşı programlarının olup olmadığını soran zabıta ekipleri mekanların uygunluk denetimlerini gerçekleştirdi. İşletme sahipleri ile istişarelerde bulunan ekipler, canlı müzik için izinlerinin olup olmadığını sordu. Çeşitli eksiklikleri bulunan işletmeler uyarılırken, uygunluğu bulunan işletmelere ise teşekkürler edilerek, hayırlı işler dileklerinde bulunuldu. - MANİSA