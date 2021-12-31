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Yılbaşı öncesi Erzincan'da "Huzur 24" uygulaması - Son Dakika

Yılbaşı öncesi Erzincan'da "Huzur 24" uygulaması

31.12.2021 12:09
Yılbaşı öncesi Erzincan'da "Huzur 24" uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yılbaşı öncesinde kent genelinde "Huzur 24" uygulaması yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yılbaşı öncesinde kent genelinde "Huzur 24" uygulaması yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı 2 ekip, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı 2 ekip, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 2 ekip ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 1 ekip ile 3 aşamada yaklaşan yılbaşı öncesi kentte "Huzur 24" uygulaması yaptı. Yılın son denetiminde, şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı. Üst araması yapılan sürücü ve yolculara ise ayrıca Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı. Ekipler tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, Erzincan'da metruk bina, trafik kontrolü, servis araçları kontrolü, işyerleri, eğlence yerleri, alkol satışı yapan işletmeler ve park bahçe denetimi yapıldı. - ERZİNCAN

Yılbaşı öncesi Erzincan'da Huzur 24 uygulaması
Yılbaşı öncesi Erzincan'da Huzur 24 uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Narkotik, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi Erzincan'da 'Huzur 24' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi Erzincan'da "Huzur 24" uygulaması - Son Dakika
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