Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı (2)- Yeniden - Son Dakika

MERSİN ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yapan ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilip gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için 23 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Mersin ve Adana'da 6 adrese eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i sınır dışı edildi, diğer 2 kişi ise serbest kaldı.