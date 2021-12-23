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Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

23.12.2021 10:37
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

MERSİN ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

MERSİN ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için şafak operasyonu düzenledi. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Mersin ve Adana'da 6 adrese eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

Mersin, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
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