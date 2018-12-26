Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimlerine Hız Verildi

Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimlerine Hız Verildi

50 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamak amacıyla rutin gıda denetimlerine hız verdi.

Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimlerine Hız Verildi, System.String[]
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamak amacıyla rutin gıda denetimlerine hız verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "Yılbaşının yaklaşması üzerine il ve ilçe müdürlüklerimizdeki gıda kontrol görevlileri tarafından yılbaşında tüketimleri artan ürünlere yönelik olarak, pasta ve pastacılık ürünleri, tatlı ve unlu mamuller satışı yapan işletmeler ile özellikle hindi ve tavuk eti gibi beyaz et satışı yapan kasap ve şarküterilere yoğun şekilde denetim yapılıyor. Bu kapsamda yılbaşında tüketimi artan ürünlerle ilgili olarak bu durumu fırsata çevirmek isteyen fırsatçılara meydan vermemek amacıyla il müdürlüğümüzce gıda denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Yapılan gıda kontrolleri esnasında il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından işletme çalışanlarına gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda saklama koşulları hakkında bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. Yapılan tüm bu denetimlere rağmen en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olması sebebiyle, tüketicilerimizin açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünler ile son kullanım tarihi geçmiş ürünleri satın almamaları, görülen olumsuzlukları bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattına ihbar etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Yaşam
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