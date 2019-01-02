Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi Gözaltına Alınan 8 Deaş Şüphelisi Adliyede

Yılbaşı Öncesi Gözaltına Alınan 8 Deaş Şüphelisi Adliyede

1 saat önce

ADANA'da, yılbaşı öncesi eylem yapabilecekleri değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Yılbaşı Öncesi Gözaltına Alınan 8 Deaş Şüphelisi Adliyede, System.String[]
ADANA'da, yılbaşı öncesi eylem yapabilecekleri değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 11 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve dijital materyaller elegeçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ise DEAŞ'a üye olduklarını gösteren kimlik kartları ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin  Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin yılbaşı öncesi terör eylemi yapabilecekleri değerlendirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler üzerlerinden çıkan kimlik kartlarını kabul etmedi, Suriye'ye ise akrabalarını ziyaret etmek için gittiklerini söyledi. 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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