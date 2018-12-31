Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi Hijyen Denetimi

Yılbaşı Öncesi Hijyen Denetimi

15 dakika önce

MALTEPE Belediyesi, yılbaşı öncesi 70'e yakın noktada gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Yılbaşı Öncesi Hijyen Denetimi, System.String[]
MALTEPE Belediyesi, yılbaşı öncesi 70'e yakın noktada gıda ve hijyen denetimi yaptı. Eksiklikleri bulunan işletmeler uyarılırken, ruhsat ve fiyat listeleri de kontrol edildi.

Maltepe Belediyesi yaklaşan yılbaşı öncesi son denetimlerini gerçekleştirdi. Zabıta, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Gıda Mühendislerinin aralarında bulunduğu 24 kişilik ekip, ilçe genelinde faaliyet gösteren 70'e yakın restoran, lokanta ve kafelerde inceleme gerçekleştirdi. İş yerlerinin genel hijyen ve gıda denetimleriyle adisyon, fiyat listesi ile çalışanların hijyenleri konusunda da gerekli denetim ve uyarılar yapıldı.

Nöbetçi ekiplere, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı gece boyunca Maltepe Belediyesi'nden ulaşılabilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:49 Kaynak: DHA

Maltepe Belediyesi, Güncel
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